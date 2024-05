Ex-jornalista da Globo critica vídeo de retorno de Gabigol ao Flamengo: ‘Que vergonha’

O atacante Gabigol voltou ao Flamengo nesta terça-feira (30) após receber efeito suspensivo de punição imposta pelo Tribunal de Justiça Antidopagem. Sob aplausos, o jogador foi recebido no CT por vários funcionários do clube. A situação foi criticada pelo jornalista Ivan Moré, ex-Globo.

– Que vergonha de vídeo. Gabigol errou. Gabigol não estava jogando nada. E volta ao CT aplaudido? Por quê? – escreveu Moré nas redes sociais.

Gabigol, em abril de 2023, não colaborou com a realização de um exame antidoping surpresa, a ser realizado durante treinamento. Neste caso, houve infração do artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, referido a “fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle”.

Inicialmente, Gabriel havia recebido punição de dois anos sem poder jogar. Como a situação aconteceu em 2023, a sanção tinha validade até abril de 2025. Entretanto, a defesa do atleta entrou com recurso, e conseguiu o efeito suspensivo via decisão unânime da Corte Arbitral do Esporte.

amazonianarede

Lance!