Conselheiros do TCE-AM são homenageados na exposição fotográfica “Notáveis da Justiça”

O Museu do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) inaugurou, na manhã desta segunda-feira (30), a exposição “Notáveis da Justiça”, assinada pelo fotógrafo Wesley Andrade. A mostra, que destaca grandes nomes da Justiça amazonense, teve entre os homenageados a conselheira-presidente Yara Amazônia Lins e o conselheiro-corregedor Josué Cláudio Neto, ambos reconhecidos por suas contribuições significativas ao Tribunal e à sociedade amazonense.

Durante a cerimônia, a conselheira Yara Amazônia Lins expressou sua gratidão pela homenagem. “Me senti honrada de ter sido homenageada e fazer parte de todas essas personalidades. Essa exposição é um marco que valoriza o trabalho de todos que atuam com ética e responsabilidade na Justiça”, afirmou a conselheira, ao enaltecer o trabalho do artista, destacando sua sensibilidade em captar a essência dos homenageados por meio da fotografia.

A exposição, instalada no Museu do TCE-AM, celebra figuras proeminentes da Justiça no Amazonas, por meio de retratos e biografias. Além dos conselheiros do TCE-AM, desembargadores, procuradores, juízes e advogados que contribuíram significativamente para a sociedade também foram reconhecidos.

Wesley Andrade, o fotógrafo responsável pela mostra, explicou que o processo de criação envolveu grande cuidado para garantir que os retratos fossem fiéis à personalidade de cada homenageado.

“A ideia era fazer com que o trabalho fosse autêntico, que as pessoas reconhecessem a essência de cada um ao olhar os retratos,” comentou Andrade, que também revelou que a exposição passará por outros locais, como o Ministério Público do Amazonas.

A mostra “Notáveis da Justiça” é mais uma das obras marcantes de Wesley Andrade, que tem se destacado ao longo de sua carreira com o estilo portrait. Em sua trajetória de mais de 25 anos na fotografia, Andrade procura retratar com autenticidade a história e a essência de personalidades notáveis, tanto em exposições anteriores como “Elas 2024” quanto em trabalhos fotográficos para campanhas publicitárias e revistas de renome.

A exposição ficará acessível ao público ao longo da semana, permitindo que todos possam apreciar o trabalho de Andrade e as histórias de vida daqueles que atuam pela Justiça.

amazonianarede

Texto: Pedro Sousa