Conselheiro do TCE-AM realiza conferência sobre contas públicas para bombeiros do Amazonas

O coordenador-geral da Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (ECP/TCE-AM), conselheiro Júlio Pinheiro, realizou, na última segunda-feira (25), uma conferência para 77 alunos do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (Choa), no Comando dos Bombeiros Militares do Amazonas, no bairro Petrópolis, em Manaus.

“Estou aqui para dizer que a missão de salvar vidas desempenhada por vocês é uma das mais nobres. Como futuros oficiais administrativos, vocês podem contar com o TCE-AM na orientação para a correta prestação de contas, pois nosso papel é orientar, não punir”, afirmou o conselheiro.

Durante a visita, o conselheiro Júlio Pinheiro foi recebido pelo comandante da corporação, coronel Orleilso Ximenes Muniz, e conheceu a infraestrutura digital de monitoramento das atividades do Corpo de Bombeiros. O sistema acompanha em tempo real queimadas, qualidade do ar, incêndios e fenômenos climáticos que afetam o Amazonas, como os ventos alísios do Atlântico.

“O conselheiro Júlio Pinheiro é uma referência no tema ambiental e sempre se mostrou disponível para contribuir com a formação de nossos oficiais”, destacou o coronel Muniz, ressaltando o papel de Pinheiro como ex-secretário de Segurança Pública e decano do TCE-AM.

Após a conferência, o auditor de controle externo do TCE-AM, Gabriel da Silva Duarte, ministrou uma palestra sobre planejamento e prestação de contas na administração pública, abordando as atividades do Tribunal.

Para a primeira sargento Gisely Pereira de Souza, que há 19 anos atua como bombeira, a aula inaugural trouxe conhecimentos fundamentais. “As orientações do conselheiro Júlio e do professor Gabriel foram essenciais para entendermos o papel do TCE-AM. Isso será valioso para minha atuação como oficial, ao final do curso”, afirmou.

O subtenente Ulisses Dias também elogiou a palestra do conselheiro. “Ela aproximou o TCE-AM da nossa corporação e destacou seu papel de orientação, além da fiscalização, ajudando-nos a melhorar a gestão das contas públicas.”

Texto: Antônio Ximenes/ECP