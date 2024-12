Conselheiro do TCE-AM prestigia cerimônia de entrega de medalha do Mérito Acadêmico na Esmam

O corregedor do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Josué Cláudio Neto, integrou a mesa de honra, nesta quinta-feira (05), na cerimônia de entrega da medalha do Mérito Acadêmico e Mérito Funcional da Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam/TJAM).

Durante o evento, o conselheiro destacou a importância do reconhecimento ao trabalho e à dedicação dos homenageados. “Reconhecer o trabalho e a dedicação de quem escolhe compartilhar o conhecimento ao longo de sua vida é um gesto que valoriza anos, muitas vezes décadas, de esforço e compromisso desses professores, juízes, advogados e mestres. Mais do que isso, é uma forma de inspirar aqueles que aspiram a seguir por caminhos semelhantes. Parabéns a todos os homenageados. Parabéns à Esmam pela iniciativa”, afirmou o conselheiro Josué Cláudio Neto.

A comenda, entregue a 39 personalidades no auditório do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), reconhece a contribuição de autoridades, professores e servidores para o aperfeiçoamento de profissionais das Ciências Jurídicas e para a promoção da pesquisa científica voltada à melhoria da prestação jurisdicional.

Conduzida pelo diretor da Esmam, desembargador Flávio Pascarelli, a solenidade reuniu diversas autoridades do Amazonas.

Pascarelli ressaltou o impacto do trabalho dos homenageados. “É dia de prestar uma justa homenagem a quem dedica sua vida a um dos mais nobres propósitos: compartilhar o conhecimento e, com isso, transformar pessoas. Escritores, professores, juízes, advogados e todos que carregam uma responsabilidade que transcende o tempo e o espaço, plantando sementes que só florescerão anos depois, com generosidade, pois acreditam na força da transformação da educação, das ideias, do servir com propósito”, ressaltou.

A premiação

Criada em 2023, a honraria destaca professores, escritores, pesquisadores e profissionais que contribuem de forma relevante para o estudo, ensino do Direito e aprimoramento da jurisdição.

Texto: Giovanna Félix