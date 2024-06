Conjunto Viver Melhor terá ação de castração de animais em Manaus

Agendamento para a castração será realizado de forma presencial no dia 9 de julho

Manaus – Uma ação de castração de animais será realizada de 10 a 12 de julho, no conjunto Viver Melhor 3, bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. O agendamento acontecerá no dia 9 de julho, a partir da 9h, na quadra de esportes do conjunto Braga Mendes, localizada na rua Lebron, zona norte. Para efetuar o agendamento será necessário apresentar documento com foto.

De acordo com o vereador Kennedy Marques (MDB), os moradores do local solicitaram o serviço devido à alta demanda de animais que precisam ser castrados.

“A demanda de animais que precisam de castração ainda é grande. Os moradores pediam muito por este serviço e chegou a vez do Viver Melhor 3 receber o castramóvel. Quem desejar castrar seu pet é só comparecer no dia do agendamento levando documento com foto”, reforçou o parlamentar.

Além da castração, o o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) também disponibilizará nos dois dias o serviço de vacinação antirrábica para cães e gatos, de 8h às 12h.

