Concurso do BNDES com salário de R$ 20,9 mil abre inscrições nesta sexta-feira

Brasília – O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) abriu às 10h desta sexta-feira (26) as inscrições para o concurso com 150 vagas de nível superior e 750 para formação de cadastro de reserva. O salário inicial é de R$ 20,9 mil, mais benefícios.

Os interessados podem se inscrever até 19 de agosto pelo site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora da seleção. A taxa é de R$ 110.

Estão isentos da taxa inscritos no Cadastro Único dos Programas Sociais do governo federal e doadores de medula óssea.

O último concurso da instituição ocorreu há 12 anos.

Cargos

As vagas para o cargo de analista serão nas seguintes áreas: administração, análise de sistemas/cibersegurança, análise de sistemas/desenvolvimento, análise de sistemas/suporte, arquitetura/urbanismo, arquivologia digital, ciências contábeis, comunicação social, direito, economia, engenharia e psicologia organizacional. O candidato precisa ter formação específica.

Para a área de ciência de dados, o candidato pode ter curso superior em qualquer área.

Para os profissionais das áreas de administração, ciências contábeis, direito, economia, engenharia e psicologia organizacional, também é exigido o registro no respectivo conselho ou ordem profissional.

As vagas oferecidas são destinadas à sede do BNDES, localizada no Rio de Janeiro. Entretanto, de acordo com as necessidades de serviço e o interesse da administração do banco, os aprovados poderão ser lotados nas unidades do banco em Brasília, São Paulo ou Recife.

