Compromisso para resolver conflito com a Ucrânia foi confirmado, dizem russos

Além da guerra da Ucrânia, russos e norte-americanos discutiram reaproximação diplomática e normalização das relações bilaterais

Ucrânia- A Embaixada Russa no Brasil divulgou comunicado sobre o encontro realizado em Riad, nesta terça-feira (18), entre delegações de Rússia e Estados Unidos. Os dois países debateram a situação na Ucrânia e a reaproximação das duas potências.

No centro do debate, esteve a busca por soluções para o conflito na Ucrânia. “O compromisso mútuo para resolver o conflito foi confirmado”, diz o comunicado.

Os russos sublinharam a importância de abordar as causas do conflito, criar condições para uma paz duradoura e garantir a segurança dos países da região. Ficou acertado continuar o trabalho conjunto com a designação de representantes especiais em breve.

Outros temas internacionais também foram discutidos, destacando a responsabilidade das duas nações em promover a paz e segurança global, dada sua condição de potências nucleares e membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. A reunião preparatória entre os presidentes Vladimir Putin e Donald Trump também foi pauta do encontro.

Participantes

Participaram da reunião o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergey Lavrov, e o assessor presidencial Yuriy Ushakov, além do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, o conselheiro de Segurança Nacional, Michael Waltz, e o enviado especial para o Oriente Médio, Steve Witkoff.

“Uma ampla gama de questões foi discutida, incluindo perspectivas de normalização das relações bilaterais. As partes concordaram em nomear rapidamente embaixadores e iniciar consultas no nível de vice-chefes de departamentos de política externa para eliminar restrições às atividades das missões diplomáticas dos dois países”, afirma a embaixada.

Do R7 Portal d24am