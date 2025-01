Comitiva do TCE-TO visita o TCE-AM para conhecer o programa Blitz TCE

O programa Blitz TCE, iniciativa inovadora do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), está se tornando referência nacional e despertou o interesse do Tribunal de Contas do Tocantins (TCE-TO). Para conhecer de perto o projeto, uma comitiva de três servidores do TCE-TO realizou uma visita institucional à Corte amazonense, na manhã desta quinta-feira (16), com o objetivo de estudar a implementação de uma versão semelhante em Tocantins.

Os visitantes foram Dênia Luz, auditora de Controle Externo, Francisco de Assis, diretor do TCE-TO, e Eduardo José Effgen, assessor de gabinete. Durante a visita, a equipe também foi apresentada aos principais projetos do TCE-AM, incluindo a sala de teleauditoria, recém inaugurada, e as ferramentas de fiscalização à distância, além de outros setores da Corte.

O programa Blitz TCE, destaque da gestão de Yara Lins, é uma iniciativa inovadora no país. Ele se diferencia por atuar de forma concomitante na apuração de denúncias relacionadas ao poder público, permitindo a tomada de decisões em menor tempo. O modelo já é referência nacional e vem sendo estudado por outros tribunais de contas, como destacou a auditora Dênia Luz.

“Nosso futuro presidente teve conhecimento desse projeto e enviou inicialmente um colega para buscar informações. Agora, trouxemos uma equipe mais completa para desenvolvermos algo semelhante no Tocantins. A Blitz chamou nossa atenção em encontros nacionais, sendo considerada uma boa prática pela Atricon (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil)”, afirmou Dênia.

A comitiva também explorou os aspectos técnicos e organizacionais do TCE-AM e elogiou as iniciativas apresentadas. A auditora ressaltou o interesse em replicar as boas práticas do Amazonas no Tocantins e destacou a receptividade da equipe amazonense.

“Sempre é bom absorver experiências de outros tribunais. Fomos muito bem recebidos e estamos aprendendo bastante com os projetos apresentados aqui”, concluiu.

O secretário de Controle Externo do TCE-AM, Stanley Scherrer, reforçou a importância da colaboração entre os tribunais de contas do país. “Embora cada tribunal tenha suas particularidades, é fundamental atuarmos de forma integrada para que o sistema como um todo seja efetivo. Receber nossos colegas do Tocantins e compartilhar nossas experiências fortalece esse espírito de cooperação”, disse.

Há, ainda, segundo o secretário Stanley Scherrer, a intenção de que uma comitiva da Corte de Contas amazonense retribua uma visita institucional ao TCE-TO, visando o estreitamento de laços e fortalecimento do intercâmbio de ideias.

Além das atividades no TCE-AM, a comitiva teve a oportunidade de conhecer alguns pontos turísticos de Manaus, como o Teatro Amazonas, e experimentar a culinária local.

Texto: Pedro Sousa