Comitê de Enfrentamento às Queimadas realiza reunião para alinhar estratégias no TCE-AM

O Comitê de Enfrentamento às Queimadas do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) realizou uma reunião para discutir estratégias e alinhar as ações entre os setores envolvidos no controle ambiental em todo o Estado.

O comitê foi criado com aprovação do Pleno do TCE-AM após reunião convocada pela Conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, que tratou sobre o monitoramento do desmatamento, queimadas e qualidade do ar no Amazonas.

O encontro desta terça-feira (1) teve como objetivo traçar diretrizes e compartilhar informações essenciais entre as diferentes áreas do tribunal, garantindo uma atuação coordenada e eficiente nas ações de combate às queimadas no estado.

Conforme o secretário de planejamento do TCE-AM, Sérgio Fontes, o alinhamento é essencial para que as ações do comitê tenham efeito contundente.

“Essa reunião foi fundamental para reforçar a integração entre os setores de controle externo e inteligência, permitindo que os dados e as ações sejam otimizados, o que é essencial para o sucesso das nossas atividades”, disse.

Durante a reunião, também foram discutidos os próximos passos para a implementação das atividades e os órgãos dos quais o TCE-AM solicitará informações para complementar as ações estratégicas.

“Nosso foco agora será a obtenção de informações precisas e atualizadas dos órgãos responsáveis, para que possamos direcionar nossas atividades com base em dados concretos”, concluiu Sérgio Fontes.

Segundo Jonas Almeida, diretor de controle externo ambiental do TCE-AM, um dos principais objetivos do comitê é garantir a prevenção e diminuição das queimadas para o ano de 2025.

“Nós já estamos trabalhando de forma preventiva para que esse conjunto de queimadas seja amenizado já no próximo ano, levando em conta principalmente os municípios que estão entre os líderes de focos de calor no estado”, disse.

Além de promover o compartilhamento de informações, o comitê definiu que as próximas reuniões servirão para avaliar o andamento das ações e ajustar as medidas necessárias para enfrentar o problema das queimadas, que têm causado sérios impactos ao meio ambiente e à saúde pública no Amazonas.

amazonianarede

Texto: Pedro Sousa