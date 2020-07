Comissão de Paisagismo e Urbanismo define zonas de atuação no mês de agosto

A Comissão Especial de Paisagismo e Urbanismo do Município de Manaus, presidida pela primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, realizou nesta quinta-feira, 30/7, uma reunião on-line para alinhar as ações que serão executadas já a partir do mês de agosto em todas as zonas da cidade. Arquiteta de formação, a primeira-dama destacou que os trabalhos serão otimizados e executados por áreas e também garantiu que até o final da gestão Arthur Virgílio Neto todas as zonas da cidade receberão serviços de paisagismo.

“Queremos iniciar as ações do mês de agosto nas avenidas Constantino Nery, Djalma Batista, São Jorge e Jacira Reis, levando paisagismo a toda a cidade e, paralelamente, conscientizar a população sobre a necessidade de cuidar e manter esses espaços limpos e preservados. Nós faremos o esforço de implantar um paisagismo de qualidade à cidade, mas também contamos com o esforço da população para nos ajudar a cuidar”, disse Elisabeth Valeiko, que também preside o Fundo Manaus Solidária.

Na reunião, ela enfatizou ainda que, com o início da implantação do paisagismo nos pontos determinados, os encontros serão semanais, tanto para acompanhar e atualizar o andamento dos trabalhos quanto para definir os novos pontos que irão receber as ações.

Participaram da reunião os secretários municipais de Infraestrutura (Seminf), Kelton Aguiar; de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Antônio Nelson de Oliveira; de Limpeza Urbana (Semulsp), Paulo Farias; de Comunicação, Kellen Veras Lopes; além da Nathacha Miwa, da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef); o diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Cláudio Guenka; o vice-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Franklin Pinto.

amazonianarede

Prefeitura de manaus – SEMCOM – Ulysses Marcondes