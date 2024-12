Com câncer terminal, Isabel Veloso dá à luz primeiro filho

A influenciadora Isabel Veloso, de 18 anos, deu à luz seu primeiro filho, Arthur, neste domingo (29). O nascimento ocorreu por meio de uma cesariana realizada às 16h, conforme planejado pelos médicos devido ao estado de saúde de Isabel. Seu marido, Lucas Borbas, compartilhou a notícia nas redes sociais, expressando gratidão: “Obrigado, Deus”.

Isabel enfrenta uma batalha contra o Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático. Diagnosticada aos 15 anos, ela passou por tratamentos intensivos, incluindo quimioterapia e um transplante de medula óssea, alcançando a remissão em novembro de 2023.

No entanto, a doença retornou em estágio avançado durante sua gravidez, levando os médicos a optarem por cuidados paliativos. Devido ao avanço do câncer, especialmente com comprometimento pulmonar, os médicos decidiram antecipar o parto para a 32ª semana de gestação para preservar a saúde de Isabel e do bebê.

Em suas redes sociais, Isabel compartilhou os desafios enfrentados, mencionando dificuldades respiratórias e a necessidade de suporte de oxigênio.

Quem é Isabel Veloso?

A história de Isabel ganhou visibilidade nas redes sociais, onde ela compartilha sua jornada contra a doença. Sua decisão de prosseguir com a gravidez, mesmo diante de um diagnóstico grave, gerou debates e trouxe à tona discussões sobre maternidade e escolhas pessoais em situações extremas.

Após o nascimento de Arthur, Isabel e Lucas receberam inúmeras mensagens de apoio e felicitações de seguidores e amigos. A equipe médica que acompanha Isabel continuará monitorando sua saúde, buscando proporcionar qualidade de vida enquanto ela enfrenta os desafios impostos pelo câncer.

