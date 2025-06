Colômbia: terremoto de magnitude 6.5 atinge a cidade de Paratebueno

Outro tremor, menos intenso, foi registrado pelo serviço geológico

Colômbia – Um terremoto de magnitude 6.5 foi sentido neste domingo, em Bogotá, capital da Colômbia. De acordo com o Serviço Geológico do país, o epicentro do terremoto ocorreu entre 10 e 15 quilômetros de profundidade, na cidade de Paratebueno, no estado de Cundinamarca, que fica a cerca de 180 quilômetros da capital.

Nas redes sociais, usuários publicaram diversos vídeos com registros do terremoto, com imagens de postes, árvores e semáforos balançando. Além disso, as ruas apresentavam danos nas pavimentações e o constante som de ambulâncias.

Horas após o ocorrido, neste domingo, o diretor do Serviço Geológico, Julio Fierro, disse que não havia registro de feridos.

De acordo com o serviço geológico da Colômbia, foram enviados mais de cinco mil registros de pessoas que sentiram os tremores, em mais de 300 cidades.

Cerca de 30 minutos depois, outro tremor foi registrado pelo serviço geológico, de menor intensidade, com magnitude de 4.6 na escala que vai até nove. O epicentro foi no mesmo local do anterior, em Paratebueno.

