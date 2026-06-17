Brasileira de 21 anos vence mundial de Candy Crush e fatura prêmio milionário

A baiana faturou o prêmio principal de US$ 500 mil, aproximadamente R$ 2,7 milhões na cotação atual, além de uma joia exclusiva

Londres – A estudante baiana Luana Mattos, de 21 anos, fez história no cenário global de mobile games ao conquistar o título do Candy Crush All Stars 2026. A grande final do torneio, considerado o maior da franquia, foi realizada em Londres, na Inglaterra, e reuniu os melhores competidores do planeta.

Com a vitória, a brasileira faturou o prêmio principal de US$ 500 mil (aproximadamente R$ 2,7 milhões na cotação atual), além de uma joia exclusiva. Ao todo, a competição distribuiu cerca de R$ 5 milhões em prêmios nesta edição.

A trajetória de Luana até o pódio exigiu consistência e foco. Antes de carimbar o passaporte para a etapa presencial em Londres, a estudante enfrentou uma longa e concorrida fase classificatória virtual.

A seletiva inicial reuniu milhões de jogadores de mais de 25 países. Apenas dez competidores conseguiram vaga para a decisão na capital inglesa. Na fase final, a baiana derrotou representantes de potências como Estados Unidos, Alemanha, Espanha e Portugal para garantir o título.

Além da premiação milionária em dinheiro, Luana recebeu um anel exclusivo confeccionado pela renomada joalheria Icebox. Inspirada nos icônicos doces do universo de Candy Crush, a peça é cravejada de pedras preciosas, incluindo rubis, esmeraldas e safiras azuis e rosas.

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Por D24 Portal d24am