Cinco países europeus são convidados a participar de investigações na Amazônia

Convite foi feito à Alemanha, Bélgica, Espanha, Itália e Países Baixos durante visita de embaixadores da União Europeia ao Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI), em Manaus.

Representantes de 17 países da Europa visitaram, nesta sexta-feira (22), o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI), em Manaus. O encontro faz parte da missão anual agendada pela embaixada da União Europeia e resultou em um convite formal para que cinco países integrassem as atividades de investigação na região.

A visita tem relação com o acordo de cooperação firmado entre a Polícia Federal (PF) e a Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol) em março de 2025. Na época, a justificativa da assinatura era a de apoio de um bloco econômico ao outro no combate ao crime organizado em todas as frentes.

Estiveram presentes na sede do CCPI representantes da Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Finlândia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, República Tcheca e Suécia.

Durante a visita, o coordenador do CCPI, Paulo Henrique Oliveira Rocha, afirmou que um convite formal para integrar as atividades de investigação na região foi feito à Alemanha, Bélgica, Espanha, Itália e Países Baixos.

“O combate ao crime organizado não pode ser feito simplesmente com a interdição das atividades criminosas, como destruir um equipamento de mineração. Muito mais importante do que isso é a investigação da cadeia financeira que alimenta o garimpo e também do destino para onde o lucro dessa atividade vai, porque boa parte das pontas da cadeia financeira que alimenta o crime acontece fora do Brasil. Os ativos extraídos da natureza são levados para ser comercializados na Europa e em outros continentes”.

Dos oito países componentes da Pan-Amazônia, Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, apenas a última mencionada ainda não integrou o CCPI, de acordo com o coordenador.

A embaixadora da União Europeia no Brasil, Marian Schuegraf, contou que a agenda de combate ao crime organizado está no topo das prioridades da UE.

“O acordo Europol permite a troca de informações sobre criminosos e muito mais. Então, facilita a cooperação jurídica e policial”, afirmou.

Conforme agenda informada, os diplomatas encerraram as atividades de visita aos órgãos políticos e acadêmicos, como a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), e de segurança de Manaus e farão reuniões fechadas durante o fim de semana.

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Por João Santana, Rede Amazônica, g1 AM