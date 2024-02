Cinco boas práticas de fiscalização e controle do TCE-AM são destaque entre tribunais do país

Cinco boas práticas adotadas pelo Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) ganharam destaque em levantamento da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e foram incluídas em um e-book lançado nessa segunda-feira (19) durante o “Diálogos da Atricon”, evento promovido pela Associação, em Brasília, com a participação de membros de todos os Tribunais de Contas do país.

Com o reconhecimento, as boas práticas da Corte de Contas do Amazonas passam a ser modelos de atuação às demais instituições públicas e podem ser replicadas especialmente pelo Sistema de Controle Externo.

As boas práticas do TCE-AM seguem sendo realizadas ao longo da gestão da conselheira Yara Amazônia Lins dos Santos.

Do TCE-AM, foram destacadas as iniciativas inéditas e inovadoras da criação da Ouvidoria Estudantil; a implantação do sistema de integridade e controle; a avaliação formativa em ambiente virtual assíncrono: desafios e oportunidades; a implantação do Sistema de Geração de Energia Solar; e a Auditoria Operacional e Ambiental em Sistemas Públicos de Abastecimento de Água do Amazonas.

As boas práticas das Corte de Contas foram reunidas a partir de análises do projeto Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC), uma iniciativa essencial para o aprimoramento do controle externo.

Segundo a Atricon, foram identificadas práticas exemplares que não apenas elevam o padrão de atuação dos Tribunais, mas também contribuem significativamente para a eficiência e a transparência na gestão pública.

As boas práticas abordadas abrangem diversas áreas, desde inovações tecnológicas até estratégias de capacitação e fiscalização, refletindo a diversidade de iniciativas adotadas pelos Tribunais de Contas para enfrentar os desafios contemporâneos.

Diário 24h AM

https://www2.tce.am.gov.br/?p=69192