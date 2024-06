‘Chorei uma dor que não sentia’: Marcos Mion e Suzana Gullo viveram drama no nascimento prematuro do primeiro filho, Romeo

Marcos Mion já relatou o drama que ele e a mulher, Suzana Gullo, passaram com o nascimento prematuro do filho, Romeo, aos 7 meses e meio. O bebê nasceu ainda sentado e precisou usar aparelho ortopédico

Marcos Mion passou a semana no olho do furacão ao ser acusado por internautas de trair a mulher, Suzana Gullo, com Débora Nascimento. Em março 2005, com a designer grávida de Romeo, o apresentador oficializou a união em cerimônia marcada pela presença de um pajem incomum e surpresa do artista. Cinco meses mais tarde, a família cresceria pela primeira vez com o nascimento do irmão de Donatella (nascida em 2008) e Stefano (nascido em 2010)

Diagnosticado aos 2 anos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o adolescente de 19 anos deu um grande susto nos pais ao nascer de forma prematura, aos 7 meses e meio. “Ele ficou uma semana na UTI, na incubadora, foi uma barra”, afirmou o apresentador em agosto de 2006 para a revista “Isto é Gente”.

“Depois que vi o meu filho é que eu senti o que é o ‘eu morro por você'”, reforçou o global com passagens pela MTV (duas vezes), Record e Band, além da própria Globo, onde se lançou na TV ainda como ator na série “Sandy & Junior” (1999-2002).

Filho de Marcos Mion nasceu com luxação na perna

Pouco mais de um ano após o nascimento de Romeo (então com um ano e dois meses), Mion recordou o sofrimento pelo qual a família passou. “O bichinho, recém-nascido, horas depois que saiu do ventre, onde estava tudo quentinho, teve que pegar a veia dele com a agulha. Foi a primeira vez que chorei por uma dor que não estava sentindo”, garantiu.

Por ter nascido sentado, um outro imprevisto surgiu. “Tinha uma luxação entre a coxa e o fêmur. Como nasceu prematuro, não deu para a osso do fêmur encaixar no quadril. É uma coisa 100% curável em todos os casos”, frisou o apresentador, que em outra ocasião admitiu ter cometido algumas falhas na TV na passagem pela Band.

Filho de Marcos Mion usou aparelho ortopédico na perna

“Os médicos (mesma profissão dos pais de Mion) disseram que ele teria que usar um aparelho, o pavlik (aparelho ortopédico que limita os movimentos do quadril do bebê). Com esse aparelho, em dois meses estava curado. Não teve drama”, destacou, acrescentando que o filho já caminhava normalmente.

“Quando ele estava na incubadora, ninguém podia pegar nele. Eu era o único que podia abrir a incubadora, tirar ele, levar para onde quer que seja”, assumiu.

