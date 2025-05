China pode superar os EUA e liderar retorno de amostras de Marte

Para cientista ligada à NASA, asiáticos avançam enquanto americanos cortam verbas

China – A crescente disputa espacial entre China e Estados Unidos pode ter um novo capítulo: a possibilidade de os chineses se tornarem os primeiros a trazer amostras do solo de Marte à Terra. A previsão vem de Catherine Neish, cientista ligada à NASA, que reconhece os avanços expressivos da China e admite que os americanos enfrentam dificuldades orçamentárias que colocam suas missões em risco.

Enquanto a missão Mars Sample Return da NASA, que prevê o retorno das amostras coletadas pelo robô Perseverance, sofre com cortes no orçamento e incertezas logísticas, a China acelera seu cronograma com a missão Tianwen-3, planejada para 2028. Embora mais simples, a missão chinesa busca o mesmo objetivo científico: estudar em laboratório o solo marciano em busca de sinais de vida.

A previsão americana de retorno das amostras marcianas varia entre 2035 e 2039 e pode custar até US$ 11 bilhões. Já a Tianwen-3, com menor custo e escopo técnico mais direto, tende a concluir sua missão antes. Com isso, a China se aproxima de um marco histórico que pode redefinir a liderança científica no espaço.

Os experimentos realizados na estação Tiangong envolvem estudos sobre materiais avançados, organismos vivos e efeitos da microgravidade no corpo humano — temas fundamentais para viagens prolongadas no espaço. Desde 2022, mais de 200 projetos foram desenvolvidos ali, e muitos resultados já voltaram à Terra.

Enquanto isso, os Estados Unidos observam com preocupação o avanço chinês. O chefe da Força Espacial dos EUA alertou que as ambições de Pequim representam um desafio estratégico. A nova corrida espacial, com Marte e a Lua como alvos centrais, promete ser decisiva não apenas para a ciência, mas também para a geopolítica do século 21.

amazonianarede

Do R7 Portal d24am