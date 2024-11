Celular quebrado? Equipe fala de ‘surto’ de ciúmes de Matteus contra Isabelle

Os rumores de um surto de ciúmes começaram a circular nas redes sociais e teriam acontecido no prêmio Kwai

São Paulo – Circulou nas redes sociais, nesta quinta-feira (31), a informação de que Matteus Amaral teria tido uma crise de ciúmes de Isabelle Nogueira nos bastidores do Prêmio Kwai 2024 após uma foto da amazonense com o também ex-BBB Rodrigo Mussi. A assessoria do gaúcho comentou sobre os boatos ao portal Leo Dias.

Segundo a equipe de Matteus, não existiu nenhuma crise de ciúmes: “Ele [Matteus] disse que não procede a notícia e não existiu essa situação de crise. O Matteus ficou acompanhado do Mussi durante a premiação. O próprio Rodrigo teria confirmado essa questão. Não teve desgaste e nem quebra de celular. Se trata de uma fanfic de fãs e que ganhou força”, disse a assessoria de Matteus.

Porém, o portal de Leo Dias informou que mais de uma testemunha que estavam presentes na ocasião confirmaram a situação. Ainda conforme Leo Dias, o casal deve embarcar para uma viagem no próximo sábado (2) para a Europa, passando por Madrid (Espanha) e Paris (França).

Os rumos de um surto de Matteus por causa de cíumes começaram a circular na internet após o colunista Lucas Passim compartilhar o print de uma conversa no X:

“Passin, tenho uma fofoca cabeluda sobre o casal Mabelle. Ontem tevem o prêmio Kwai e parece que o Matteus teve um surto de cíumes por causa de uma foto de Isabelle com Mussi e quebrou o celular. Está rolando nos grupos do fandom do casal, e estão fazendo de tudo para abafar”, dizia a mensagem.

Rodrigo Mussi também chegou a se manifestar pelas redes sociais informando que conversou o tempo todo com Matteus e “em nenhum momento houve crise de ciúmes”.

Da Redação Portal d24am