CBF comemora conquista de Vini Jr no The Best: “Merecia”

Jogador do Real Madrid é eleito o melhor do mundo em prêmio da Fifa, nesta terça-feira (17), em Doha, no Qatar

Qatar- Vini Jr foi eleito o melhor jogador do mundo no prêmio Fifa The Best, nesta terça-feira (17). Após o anúncio, a CBF por meio do presidente Ednaldo Rodrigues parabenizou o atleta da Seleção Brasileira pela conquista. Além da entidade brasileira, o Real Madrid também se manifestou pelas redes sociais.

“Parabéns ao Vini Jr, aos seus familiares e amigos pela conquista histórica. Ele merecia o título de melhor jogador do mundo mais que qualquer outro atleta por tudo que fez dentro e fora dos gramados”, afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

“Com seus dribles e gols, o Vini deu alegria aos fãs do futebol e também foi um grande personagem na luta contra o racismo no futebol. A CBF se orgulha de ser parceira deste craque também no combate a qualquer tipo de preconceito”, completou.

Real Madrid se manifesta

O Real Madrid, por sua vez, foi mais discreto. O clube merengue publicou uma foto de Vinicius e colocou na legenda um emoji de palmas, junto com o nome do prêmio.

Vini Jr, afinal, se destacou pelo clube merengue na temporada 2023/24, que terminou com as conquistas de La Liga e Champions League. Em 39 jogos, ele, aliás, balançou as redes 24 vezes e deu 11 assistências. Por fim, ele marcou o gol na decisão europeia diante do Borussia Dortmund, em vitória por 2 a 0.

amazonianarede

Do R7 Portal d24am