Carlo Ancelotti já tem data para se juntar à Seleção Brasileira, diz jornal

O técnico Carlo Ancelotti pode estar próximo de iniciar um novo capítulo em sua carreira. De acordo com informações do repórter Mario Cortegana, do jornal “The Athletic”, o italiano deixará o comando do Real Madrid ao fim da atual temporada europeia e assumirá a Seleção Brasileira em junho.

A expectativa é que Ancelotti complete a disputa da LaLiga, mas não participe do Super Mundial de Clubes, em junho. A diretoria merengue já avalia alternativas para o comando da equipe, com o ex-jogador Xabi Alonso, atualmente técnico do Bayer Leverkusen, sendo o principal nome cotado. Outra possibilidade é a nomeação de um treinador interino, com o diretor de futebol Santi Solari sendo apontado como favorito.

Ancelotti é prioridade da CBF

O nome de Ancelotti é tratado como prioridade pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), que considera o italiano o “sonho” do presidente Ednaldo Rodrigues. As negociações, conduzidas pelo empresário Diego Fernandes, avançaram nas últimas semanas. Fernandes esteve presente em compromissos importantes do Real Madrid, como a semifinal da Champions League contra o Arsenal e a final da Copa do Rei.

Temporada turbulenta no Real Madrid

Apesar da longa relação com o Real Madrid, a temporada atual tem sido marcada por críticas ao trabalho de Ancelotti. O time espanhol perdeu a Supercopa da Espanha para o Barcelona, foi derrotado na final da Copa do Rei e sofreu uma dura eliminação para o Arsenal na Champions League. Em LaLiga, a equipe ainda luta pelo título, mas está atrás do rival catalão.

O futuro de Davide Ancelotti, filho e auxiliar de Carlo, também é tema de especulação. O jovem treinador pretende iniciar carreira solo como técnico principal e só integrará a comissão da Seleção Brasileira caso não receba uma proposta satisfatória de outro clube.

