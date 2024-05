Carga de 18 toneladas de limão é apreendida em embarcação no AM

O carregamento contava com 29 toneladas de limões, mas parte desse material estaria sem a Permissão de Trânsito Vegetal

Manaus – Cerca de 18 toneladas de limão que saiu do Estado do Pará e tinha como destino a capital amazonense foi apreendida em uma embarcação no município de Itacoatiara (a 176 quilômetros a leste de Manaus). Ao todo, o carregamento contava com 29 toneladas de limões, mas parte desse material estaria sem a Permissão de Trânsito Vegetal, segundo a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf).

De acordo com informações da Adaf, a documentação exigida para identificar a origem do limão estava irregular. O órgão explica ainda que essa documentação é necessária para que a carga não apresente risco de disseminação de pragas no Estado.

amazonianarede

d24am