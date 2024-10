Capivara ‘Filó’ é atingida por um remo no AM: “Tentaram matar a Filó”!

“O cara viu, voltou na canoa, encostou na beira e foi até ela. Chegando lá, ele pegou o remo e deu uma cacetada na cabeça dela”, disse Agenor

Manaus – A capivara ‘Filó’, que vive em uma área verde no Amazonas e recebe a proteção do influenciador Agenor Tupinambá, foi atingida por um remo enquanto pastava e um campo no município de Autazes (a 113 quilômetros a sudeste de Manaus).

De acordo com o influenciador, o pai dele conseguiu intervir quando o animal foi alvo da agressão de um homem que passava pela região em uma canoa.

“Hoje, passaram uma canoa com uma mulher e um homem dentro. O cara viu, voltou na canoa, encostou na beira e foi até ela. Chegando lá, ele pegou o remo e deu uma cacetada na cabeça dela, só que meu pai viu e gritou. O cara parou e foi embora”, relatou o influencer.

Filó recebeu atenção de veterinários, que constataram que o golpe não provocou ferimentos graves. “Graças a Deus não aconteceu o pior”, completou Agenor.

O animal, que já foi alvo de uma disputa judicial, vive livremente na propriedade da família do inlfuenciador Agenor. O influenciador chegou a ser multado pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amaoznas (Ibama) e multado em R$ 17 mil e obrigado a entregar a capivara ao órgão. Por fom, a Justiça Federal decidiu que Filó poderia voltar ao seu habitat natural onde vivia na fazenda de Agenor, onde continua sob supervisão e cuidados da família.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am