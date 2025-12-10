Cantata de Natal no TCE-AM marca encerramento do ano letivo da Escola de Contas Públicas

Servidores, estagiários e demais funcionários do Tribunal de Contas do Amazonas acompanharam, na manhã desta quarta-feira (10), a realização da primeira Cantata de Natal do TCE-AM, que reuniu o coral da Corte e o Coral Adulto do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro. O evento marcou o encerramento do ano letivo da Escola de Contas Públicas (ECP) e apresentou o balanço das ações desenvolvidas no biênio 2024-2025.

“A ECP tem contribuído de maneira decisiva para elevar a qualidade técnica das equipes e ampliar o alcance educacional do Tribunal no estado. O investimento contínuo em capacitação é parte essencial do compromisso desta gestão com a melhoria do controle externo e da gestão pública”, afirmou a conselheira-presidente Yara Amazônia Lins.

O coordenador-geral da Escola, conselheiro Júlio Pinheiro, lembrou que 2025 marca os 15 anos da ECP e agradeceu o trabalho das equipes envolvidas. Ele destacou o avanço da instituição na oferta de programas acadêmicos.

“A Escola de Contas hoje tem pós-graduação, mestrado e doutorado. É resultado de um trabalho coletivo que nos permitiu chegar a patamares acima do que imaginávamos”, disse.

O balanço das atividades revelou mais de 22 mil certificações emitidas no biênio, a ampliação das capacitações presenciais no interior e o fortalecimento das ações de ensino a distância. A Escola também consolidou parcerias com instituições como FGV, UFAM, CIESA e Unifor, além de receber credenciamento do Conselho Estadual de Educação, que permitirá a oferta de uma pós-graduação própria voltada à gestão pública a partir de 2026.

O diretor-geral da ECP, Alexandre Rivas, avaliou o ciclo como um período de resultados sólidos. “Tivemos um biênio com muitas realizações, desde a conclusão e o início de programas de mestrado e doutorado até o crescimento expressivo das capacitações. Avançamos com parcerias sólidas, com interiorização e com formação de qualidade”, afirmou.

Rivas reforçou ainda que a principal meta para 2026-2027 será transformar a Escola de Contas em Escola Superior de Contas Públicas, iniciativa considerada pioneira entre instituições de controle.

A celebração incluiu a entrega de certificados aos instrutores que atuaram ao longo do ano e homenagens a parceiros institucionais. Na sequência, a Cantata de Natal encerrou a programação com apresentação conjunta dos corais, idealizada pelo maestro e professor Gustavo Medina. Ele destacou a importância simbólica da estreia.

“Essa primeira cantata é um início. A arte nos lembra quem somos e para onde vamos, e ver o coral do Tribunal unido ao coral do Liceu mostra o quanto esse espaço pode acolher momentos que nos aproximam como comunidade”, afirmou.

Após as apresentações musicais, foram sorteados brindes entre os presentes, incluindo tablets e cestas natalinas, encerrando a manhã em clima festivo.

amazonianarede

Texto: Pedro Sousa

DICOM TCE-AM