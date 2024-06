Caminhão baú perde o controle e tomba em avenida de Manaus

Com os produtos espalhados pela rua, a população que passava no local começou a levar os materiais

Manaus – Um caminhão baú tombou neste sábado (8), em uma curva próxima ao Fórum Ministro Henoch Reis, na rua Franco de Sá, bairro São Francisco, zona sul da capital amazonense. O veículo teria perdido o controle ao fazer a curva.

O caminhão transportava diversos produtos de limpeza e alimentícios, que ficaram espalhados pela via. Com os produtos espalhados pela rua, a população que passava no local começou a levar os materiais. Um profissional que se apresentou como responsável pela empresa do caminhão permitiu que as pessoas levassem os demais produtos. Não há informações de feridos.

