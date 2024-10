Busca por criança desaparecida após barranco desabar retornam nesta terça-feira

Nove pessoas ficaram feridas; sete permanecem internadas e duas receberam alta hospitalar

Manaus – As buscas para tentar localizar uma criança, de 6 anos, que está desaparecida após parte de um barranco desabar, retornam nesta terça-feira (8), conforme comunicado do Governo do Amazonas. Em nota, o governo afirma que nove pessoas ficaram feridas e que as buscas pela criança desaparecida foram interrompidas por questões de segurança. O acidente ocorreu no Porto da Terra, nesta segunda-feira (7), no município de Manacapuru (distante 68 quilômetros de Manaus).

“O Governo do Amazonas informa que, até a noite desta segunda-feira (07/10), foi registrado o desaparecimento de uma criança de seis anos e outras nove pessoas foram encaminhados ao Hospital Regional Lázaro Reis, localizado no município, com escoriações. A Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP) e equipes da Defesa Civil do Amazonas e do Corpo de Bombeiras, que conta com mergulhadores e especialistas em salvamento em estruturas colapsadas, iniciaram os trabalhos no local ainda durante a tarde. Os trabalhos de resgate, que contam ainda com o apoio das polícias Civil e Militar, precisaram ser interrompidos no início da noite, por questões de segurança e serão retomados na manhã desta terça-feira (08)”, diz um trecho do comunicado.

Ainda conforme a nota, dos nove pacientes levados ao hospital do município, dois receberam alta, enquanto outros sete seguem em observação. Além disso, a estrutura das unidades de saúde na capital seguem prontas para receber possíveis feridos.

O acidente

Uma equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros Miliar do Amazonas (CBMAM), foi enviada na tarde desta segunda-feira (7), até o Porto da Comunidade Terra Preta, no município de Manacapuru (a 68 quilômetros a oeste de Manaus), para tentar localizar pessoas que estão desaparecidas após parte de um barranco desabar no local. O número de vítimas ainda é incerto.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra parte do barranco desabando enquanto barcos estão próximos ao local no Rio Solimões. Parte da estrutura do porto também foi afetada.

