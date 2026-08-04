Brasileiros não precisam mais de visto para entrar na Guiana Francesa

Fim da obrigação começou a valer hoje, só para viagem de curta duração

Brasília – A partir de agora, brasileiros não precisam mais de visto para cruzar a fronteira e entrar na Guiana Francesa.

A suspensão da obrigatoriedade de vistos é para entrada de curta duração no território vizinho, que faz fronteira com o estado do Amapá.

O fim da exigência também é consequência do Acordo-Quadro de Cooperação entre Brasil e França, um instrumento para identificar oportunidades de integração e trabalho conjunto, e que completa três décadas neste ano.

A Guiana Francesa não é um país independente, mas parte integrante do território francês.

O acordo que derrubou a necessidade do visto foi assinado no início do mês passado pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil e Ministério dos Negócios Estrangeiros da França.

Por meio da Guiana Francesa, França e Brasil compartilham mais de 700 quilômetros de fronteira. Essa é a maior fronteira terrestre do país europeu.

De acordo com o Itamaraty, são mais de 90 mil brasileiros que vivem hoje na Guiana Francesa. Uma quantidade equivalente a quase um terço da população total do território ultramarino francês. E é praticamente o mesmo número de brasileiros que vivem na Argentina.

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Agência Brasil Portal d24am