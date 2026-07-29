Governo anuncia R$ 1,3 bi para enfrentar impactos do Super El Niño

Recursos serão destinados a ações de preparação e resposta a eventos climáticos durante o fenômeno

Brasília – O governo federal anunciou nesta quarta-feira (29) um plano nacional para reduzir os impactos do Super El Niño, fenômeno causado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico. A iniciativa prevê investimento de R$ 1,335 bilhão em ações de prevenção e resposta a eventos climáticos extremos.

Os recursos serão destinados ao abastecimento alimentar, segurança e saúde, monitoramento hidrológico, fiscalização ambiental e combate a incêndios florestais.

Durante reunião ministerial, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o país está se preparando com antecedência para enfrentar os possíveis efeitos do fenômeno.

O plano foi elaborado com base em estudos de órgãos como Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), da ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico), do SGB (Serviço Geológico do Brasil), da Defesa Civil Nacional e do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), que apontam as áreas com maior risco para orientar as ações em parceria com estados e municípios.

Do total previsto, R$ 998 milhões serão destinados a ações de segurança alimentar, saúde e monitoramento hidrológico. O plano também prevê R$ 25 milhões para monitoramento dos rios, R$ 65 milhões para distribuição de 350 mil cestas básicas a comunidades tradicionais, pescadores artesanais e agricultores familiares, além de R$ 13 milhões para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) na Região Norte.

Segundo as projeções do Inpe, o Super El Niño deve provocar mais chuvas e risco de enchentes na Região Sul, enquanto Norte e Nordeste podem enfrentar seca prolongada e aumento das queimadas. No Sudeste e Centro-Oeste, a previsão é de temperaturas mais altas e ondas de calor mais intensas.

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Por D24