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Brasil terá Dia Nacional em Memória de Vítimas do Trânsito

Por
redação Amazonia na Rede II
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(Foto: © Antonio Cruz/Agência Brasil) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/brasil/brasil-tera-dia-nacional-em-memoria-de-vitimas-do-transito/

Data será lembrada no terceiro domingo de novembro

Brasília – A partir deste ano, o terceiro domingo de novembro será lembrado como o Dia Nacional de Mobilização em Memória das Vítimas de Trânsito. A finalidade é conscientizar a população sobre medidas de segurança nas estradas e homenagear aqueles que sofreram algum tipo de acidente nas vias do país.

Além de instituir a data, a Lei nº 15.404/2026, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (11), altera o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans).

A mudança inclui a previsão de apoio, por parte dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, às iniciativas da sociedade civil relacionadas ao tema.

De acordo com o texto, esse incentivo deverá ocorrer por meio de recursos já disponíveis nos orçamentos dos órgãos públicos, além da possibilidade de destinação de verbas específicas para projetos e eventos previamente programados.

A medida busca fortalecer a participação social em ações voltadas à redução de acidentes e à promoção de um trânsito mais seguro.

amazonianarede
Agência Brasil Portal d24am

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