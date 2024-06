Brad Pitt toma importante decisão após a filha Shiloh decidir tirar seu sobrenome: ‘Nunca deixará…’

Shiloh, filha de Angelina Jolie e Brad Pitt , completou 18 anos nesta semana. Com a maioridade, a menina entrou com um processo para retirar o sobrenome do pai. Durante o divórcio conturbado do casal em 2016, os filhos ficaram do lado da mãe. Apesar disso, Brad Pitt confessou que quer tentar se reaproximar de Shiloh. Entenda a polêmica!

Sem sobrenome ‘Pitt’

Segundo o TMZ, Shiloh entrou com o processo para remover o sobrenome do pai no dia 27 de maio. Apesar de o pedido ainda não ter sido aceito, mostra que a menina não está disposta a se reaproximar do pai. Angelina Jolie e Brad Pitt tiveram um término conturbado, com acusações de que o ator batia na atriz. Os filhos se aproximaram da mãe e estão distantes do pai desde o término.

Vale ressaltar que dois dos 6 filhos já tiraram o sobrenome de Brad Pitt. Zahara (adotada em 2005) foi a primeira a parar de usar o nome. Depois, Vivienne (um dos gêmeos que nasceu em 2007) participou de uma peça onde se apresentou apenas com o sobrenome da mãe. Agora, Shiloh pode se juntar às irmãs.

Brad Pitt quer tentar reaproximação

Shiloh não parece estar tão disposta a se aproximar do pai, mas Brad Pitt quer tentar. Uma fonte revelou ao Daily Mail que o ator está confiante de que, agora que a filha tem 18 anos, será mais fácil ter uma reaproximação.

“Shiloh tem 18 anos agora. Ela pode tomar suas próprias decisões e dizer se quer desenvolver o relacionamento com o pai dela”, disse, enfatizando que Angelina Jolie fez com que seus filhos tivessem ‘envolvimento mínimo’ com Brad Pitt após o divórcio. A fonte afirmou ainda que o ator nunca deixará de amar Shiloh ‘incondicionalmente’ mesmo que ela queira manter a distância. “A única diferença é que agora Shiloh pode decidir”, disse.

amazonianarede

Purepeople.br Maria Luisa Pimenta