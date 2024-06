Bologna-ITA busca Yuri Alberto para Champions e Corinthians vende camisa 9 com uma condição

Centroavante voltou à boa forma no Timão e é artilheiro com 14 gols no ano. Desempenho chamou a atenção de participante da Champions na Europa

Yuri Alberto na Champions?

Os meses de maio e junho têm sido traumáticos para o torcedor do Corinthians. De uma para outra, a Fiel viu a saída dos ídolos Cássio e Paulinho, após rescisões com a gestão de Augusto Melo.

Nos próximos dias, quem deve também sair é o goleiro Carlos Miguel. Com proposta do Nottingham Forest, a transação para a Inglaterra renderá R$ 24 milhões aos cofres do CT Joaquim Grava.

Maior joia do Terrão nos últimos tempos, Wesley interessa a gigantes da Alemanha, Inglaterra e outros países da Europa. Ainda assim, a diretoria não pensa em negociá-lo por, pelo menos, 30 milhões de euros (R$ 172 milhões).

De acordo com informações do jornalista Gianluca Di Marzio, da Sky Sports, o Bologna, da Itália, tem interesse na contratação do centroavante Yuri Alberto. O camisa 9 vem de dois gols contra o Atlético-GO, na última terça-feira (11).

Boa fase do camisa 9 do Timão

O clube italiano busca reposição a Joshua Zirkzee, que é alvo do Milan. Uma venda do atleta por parte do Bologna abre espaço ao atacante do Corinthians, que encabeça a lista de possíveis reforços da equipe do Calcio.

Na última temporada, o Bologna terminou o Campeonato Italianos na 5ª posição e garantiu, assim, vaga na Champions League de 2024/25. Por isso, há investimento para trazer bons reforços. Yuri é visto como uma ótima alternativa pelos dirigentes italianos.

Apesar de conviver com críticas da Fiel, Yuri é o grande artilheiro do Timão em 2024. São 14 gols e uma assistência do titular absoluto sob a batuta do técnico português António Oliveira.

Preço estipulado pelo SCCP

O atacante de 23 anos tem vínculo no Parque São Jorge até dezembro de 2027. Para se ter uma ideia, o Corinthians aceita negociar Yuri Alberto, desde que seja em definitivo e pela multa, já que detém apenas 50% dos seus direitos econômicos.

Hoje, a multa rescisória do artilheiro da Fiel, em contrato, é de 40 milhões de euros – equivalente a R$ 230 milhões aproximadamente na conversão atual. É o preço para o Bologna e demais interessados.

Em janeiro, a gestão de Augusto Melo recusou uma oferta de empréstimo do Wolverhampton, da Inglaterra, com opção de compra fixa de 15 milhões de euros (R$ 80,5 milhões na cotação da época).

