Blitz TCE realiza inspeções técnicas em Presidente Figueiredo

A equipe do programa Blitz TCE, do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), realizou nesta segunda-feira (26) uma inspeção no município de Presidente Figueiredo, após denúncias recebidas. A ação visou verificar a aplicação de recursos públicos em áreas críticas, como manutenção de obras vicinais, abastecimento de água, conservação de prédios públicos e qualidade da merenda escolar.

Segundo o auditor-técnico de controle externo Alexandre Amaral, coordenador da inspeção, o objetivo da Blitz TCE é pedagógico, buscando esclarecer e corrigir falhas na gestão pública sem penalizar os gestores.

“Nós viemos aqui para apurar alguns fatos apresentados ao Tribunal, e identificamos pontos que ainda necessitam de confirmação documental. A nossa intenção não é punir, mas sim garantir que os recursos públicos sejam aplicados de forma correta e transparente,” afirmou Amaral.

Durante a inspeção, foram solicitados esclarecimentos sobre a manutenção de obras vicinais, o abastecimento de água em bairros específicos e a conservação de prédios públicos, muitos deles alugados pela prefeitura

“É fundamental entender a situação desses prédios, pois, independentemente de serem alugados ou próprios, a conservação é de responsabilidade da administração. Nosso papel é garantir que esses imóveis estejam em condições adequadas para o atendimento ao público,” explicou o auditor.

A Blitz TCE também avaliou o estoque de merenda escolar, verificando a documentação necessária para análise posterior.

A próxima etapa é analisar a documentação enviada pela Prefeitura de Presidente Figueiredo, o que será fundamental para o posicionamento final do Tribunal de Contas e possíveis recomendações à gestão municipal.

Blitz TCE

O programa Blitz TCE busca prevenir danos ao patrimônio público por meio de fiscalização e orientação. A atuação das Secretarias de Inteligência (Segin) e de Controle Externo (Secex) do TCE-AM garante a eficiência e transparência das inspeções.

Denúncias ao programa podem ser feitas pelo WhatsApp, no número (92) 99199-5518, ou pelo e-mail [email protected].

amazonianarede

Texto: Pedro Sousa