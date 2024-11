Biden chega neste domingo a Manaus e fará passeio de aeronave sobre a Amazônia

Presidente dos Estados Unidos participa da reunião da cúpula do G20 na segunda-feira, no Rio de Janeiro

Manaus – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chega neste domingo (17) ao Brasil. Vindo de Lima, no Peru, Biden tem como primeiro destino Manaus, onde participará de um passeio aéreo pela Amazônia. O mandatário americano vem ao Brasil para participar de reunião da cúpula do G20.

Biden vai sobrevoar Manaus, visitar o Museu da Amazônia (Musa) e se encontrar com pesquisadores e lideranças indígenas, para em seguida voar ao Rio de Janeiro, onde ocorrerá a cúpula do G20, da qual o Brasil é anfitrião.

Já no Rio, na segunda-feira (18), Biden participará do evento de lançamento da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza. No G20, Biden irá participar da recepção dos líderes dos países.

Na terça-feira (19), Biden participará do segundo dia de conversas no G20, e de almoço de trabalho com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda na terça-feira, Biden retorna à Casa Branca, nos EUA.

