BBB22: Paulo André critica voto de sister: ‘Jogou sujo’

Paulo André não ficou nada feliz de ser indicado ao paredão pela líder Linn da Quebrada. Após o programa ao vivo do último domingo (27), o atleta conversou com Pedro Scooby, Arthur Aguiar e Douglas Silva no quarto Grunge do Big Brother Brasil.

A cantora mandou Paulo André diretamente à berlinda e o jogador ficou surpreso com a postura da sister, já que ele os meninos desistiram da liderança para que ela ganhasse a prova do líder.

No começo da conversa, o surfista alfineta: “As coisas acontecem como tem que acontecer”. O atleta olímpico interrompe o aliado e desabafa: “Olha aqui, vou te falar um negócio. Não quero me precipitar nas palavras, mas ela [Lina] jogou sujo, falando pelo menos do fato de: ‘Ah, tirou duas pessoas do meu VIP’. Ela tava rindo disso aqui aquele dia, mano”, reclamou.

Os brothers pedem para o emparedado relevar a atitude da cantora e Pedro Scooby afirma para o brother: “Irmão, deixa eu te lembrar uma coisa: a gente fez a parada de coração. […] A gente deu uma oportunidade pra ela mostrar…”.

“Mas ela chegar no ao vivo e meter essa…. O discurso dela tava perfeito, mas ela usar: ‘Tirou duas pessoas do meu VIP’… Porr*, ela tava rindo do ‘bagulho’ aqui”, relembrou irritado.

amazonianarede

msn entretenimento BBB22