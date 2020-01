BBB20 – quem são os famosos cotados para a edição 2020

Daniel Rocha, Juliano Laham e mais: os nomes famosos cotados pro ‘BBB20’

Faltam duas semanas para começar o “Big Brother Brasil 20” e a pergunta que não quer calar é: quem são os futuros brothers? Além das novidades, como Líder mais poderoso e chances de sair do Paredão, os telespectadores já sabem que metade do reality será composta por anônimos e outra por personagens conhecidos pelo público. Segundo o colunista Daniel Castro, do site “Notícias da TV”, alguns nomes de famosos já estão cotados para entrar. Saiba tudo!

Daniel Rocha e Juliano Laham podem ir pro ‘BBB20’

Entre os artistas cotados para estrear no confinamento está Daniel Rocha. O ator tem em sua bagagem as novelas “Avenida Brasil”, “Amor à Vida”, “Império”, “Totalmente Demais”, “A Lei do Amor” e mais produções na TV Globo. Além disso, ele está solteiro após fim do casamento com a dermatologista Laíse Leal e vive suposto romance com Letícia Lima há três meses. Juliano Laham já é um rosto reconhecido na emissora, mas quem acompanha o galã sabe que ele começou sua carreira confinado na casa por 36 horas na 16ª temporada. Fingindo ser libanês, ele chegou a ter romance com Munik Nunes e a influenciadora se consagrou campeã do programa.

Jojo Toddynho, Bianca Andrade e mais nomes estão cotados

Mas não para por aí! Como havíamos já falado, a blogueira Bianca Andrade, conhecida como “Boca Rosa”, tem dado alguns sinais de que vai fazer parte dos convidados especiais do jogo. Além dela, Rafaella Kalimann, a ex-panicat Mari Gonzalez e até Jojo Toddynho, cantora e amiga de Anitta, não escaparam das especulações. Em meio a polêmicas, a mineira Paula Von Sperling se consagrou campeã da 19ª edição e levou para casa prêmio máximo de R$ 1,5 milhão. Já Emilly Araújo , vencedora do “BBB17”, disse que só voltaria a participar se fosse pra ganhar.

Ex-BBBs de volta? Boninho fala na web: ‘Nem tudo é mentira’

No início do mês, o diretor Boninho deixou os fãs do reality confusos ao soltar algumas pistas do que pode rolar e ao afirmar que “muito se fala, nada é verdade. Também nem tudo é mentira” quando ficou sabendo dos rumores de que antigos participantes do “Big Brother Brasil” poderiam voltar. Entre os nomes estão Ana Paula Renault, expulsa por dar um tapa no rosto de um colega em festa, o maquiador Dicesar Ferreira, a ex-apresentadora da Rede TV! Íris Stefanelli e Solange Vega, sucesso da quarta edição por dar uma nova versão a música “We Are The World”, de Michael Jackson e mais cantores. “Não estou sabendo”, desconversou ela nesta semana ao falar com um fã na internet.

