BBB 23: Festa do Líder rende assédio, decepção e tortura internacional

A Festa do Líder prometeu ser um sucesso com a chegada de Dania Mendez, mas entregou um show de gatilhos na madrugada desta quinta-feira (16/3). Acontece que a entrada da mexicana “balançou” os corações dos brothers, que perderam os limites e assediaram a famosa.

O evento de MC Guimê se tornou alvo de acusações de assédio nas redes sociais devido as atitudes do funkeiro. Segundo imagens, o marido de Lexa passou a mão em Dania descaradamente. Em certa ocasião, a influencer percebeu a atitude e reagiu afastando a mão do cantor.

As sisters Bruna Griphao e Aline Wirley também notaram o comportamento do funkeiro. “Guimê, por favor, olha pra mim! Posso jogar no seu coração? Posso jogar no seu coração? A sua esposa está agora em casa torcendo pra você beber uma água”, implorou a atriz.

Nas redes sociais ficou claro que, até determinado momento, a cantora Lexa rasgava elogios ao maridão. Contudo, a funkeira viu seu mundo cair pouco depois da bebedeira. “Eu sei a mulher INCRÍVEL que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas”, começou o desabafo.

“Quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar… Não durmo direito, parei a minha vida pra ver o Guimê acontecer”, seguiu Lexa, despedindo-se dos fãs.

“Vou descansar, amanhã é um novo dia. Eu não tô bem, preciso de um tempo pra mim. Até logo, não sei quando voltarei por aqui”, escreveu ela no Twitter.

O cantor não foi o único brother desrespeitoso, já que a situação se repetiu com Cara de Sapato. O lutador apareceu forçando um beijo enquanto estava abraçado com a influencer, por mais que Dania tentasse se livrar da situação dizendo que ele estava “borracho” (bêbado). “Sem mais whisky”, brincou a ex-Acapulco Shore.

A médica Amanda Meirelles, que é a melhor amiga da Sapato, notou as cenas e disse que chegou a ver o beijão do lutador. “Vou falar uma coisa para você. Ai, se você quando tiver festa e a gente falar: ‘Fica mais um pouco’, você falar: ‘Vou dormir’, porque hoje você ficou até tarde. Você tinha outros interesses”, disse ela deitada no peito do colega.

“Ela já foi dormir mais cedo. Juro para você. Amandinha, eu nem queria beijar ninguém no ‘Big Brother’”, rebateu o lutador. Amanda ficou incomodada com a resposta, reforçando que ele tinha interesses na influenciadora mexicana.

Ainda que a sister esteja tentando ignorar a situação, ficou evidente que Amanda se sentiu incomodada com o afeto de Sapato. Será o fim da história fictícia chamada “DocShoe” e o início de uma suposta era “Sapadania”?

Se a situação causou um rebuliço no Brasil, no reality de “La Casa de Los Famosos” o conteúdo foi recebido diferente. Acontece que o ficante da mexicana, Arturito, ficou chocado após conferir as imagens e entendeu que houve consentimento.

Como era de se imaginar, a atleta Key Alves colocou lenha na fogueira. “Eu não ia gostar de ver… [Ela] sentada no colo”, disparou. “É muito pesado, muito pesado. É a mesma coisa eu, tô com o ‘Cowboy’ lá no Brasil, venho pra cá e fico de graça com um de vocês. Imagina como ele vai ficar lá? Horrível, não é?”

