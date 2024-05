Batalha de Isabel Veloso contra o câncer: médico dá relato comovente sobre quase morte da jovem de 18 anos em cirurgia

Diagnosticada com câncer em estágio terminal, Isabel Veloso vem sendo alvo de internautas que suspeitam do seu real estado de saúde. Aos 18 anos recém-completados, a influencer compartilhou vídeo do cirurgião oncológico Bruno Bereza no qual o profissional relata o seu momento atual (veja abaixo). Isabel enfrenta um linfoma não Hodgkin, variação do tumor diagnosticado em Edson Celulari e outros famosos.

Isabel vem sendo acompanhada por Bereza desde outubro de 2021 e o profissional afirmou que o estado da adolescente é “grave” e “sério”. “Lembro que ela chegou aos 15 anos com muita falta de ar, fiquei surpreso como ela fez a viagem de dois dias até Cascavel (Paraná), e logo a internei”, iniciou contando que submeteu a jovem a um procedimento em decorrência de líquido no tórax, na véspera da primeira cirurgia.

Com câncer, Isabel Veloso quase morreu durante cirurgia

Em seguida, Bereza fez uma revelação para a própria Isabel, alvo de ataques por planejar a maternidade. “Nunca contei para ela. No segundo dia de internação a Isabel quase foi a óbito. Quando entrou no centro cirúrgico estava bem taquiocardica, uma grande lesão comprimia o coração dela (…) Demoramos muito tempo para estabilizar ela. Foi uma situação muito grave, mas graças a Deus deu tudo certo”, relatou o médico, que afirmou só ter vindo a público porque Isabel vem sendo alvo de ataques que abalam ela e o marido.

O diagnóstico de linfoma só seria fechado após uma segunda das cinco cirurgias realizadas pelo médico, especialista em gastrointestinal com ênfase em pâncreas. A mais recente ocorreu em janeiro deste ano, segundo o cirurgião contra sua vontade, na região do pescoço e que deixou sequelas na influencer, que além da maternidade afirmou ter outros planos.

“Ela teve uma reação muito forte (com a cirurgia) (…). Tudo que ela passa, o sofrimento, as dores, a falta de ar recorrente existe e é real”, finalizou Bezerra.

