Bares são autuados e ‘paredão’ de som é recolhido em Manaus

A ação teve como objetivo fiscalizar estabelecimentos que operam de forma irregular

Manaus – Na noite de sexta-feira (11) e madrugada deste sábado (12), a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) realizou a Central Integrada de Fiscalização (CIF) em 11 bares, localizados entre as zonas sul e centro-sul de Manaus. A ação teve como objetivo fiscalizar estabelecimentos que operam de forma irregular. Ao todo, cerca de cinco bares dos bairros Flores, Centro e Distrito Industrial foram notificados por irregularidades durante o funcionamento, dentre elas a falta de licença sanitária e auto de vistoria. Durante a ação, um ‘paredão’ de som, também, foi recolhido.

O primeiro estabelecimento vistoriado foi o Garagem 211, localizado na rua Holanda, bairro Flores. O local foi autuado por agentes do Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) por não possuir o Auto de Vistoria (AVCB). Também foi notificado pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), por obstrução de via pública e publicidade irregular, além de ser autuado pela Visa Manaus por não apresentar licença sanitária.

No Centro, três estabelecimentos foram autuados, entre eles o Bar Las Vegas, localizado na travessa Tamandaré. O estabelecimento foi multado pela Diretoria de Atividades Técnicas (DAT) do CBMAM por irregularidades no sistema de segurança contra incêndio, e pela Amazonas Energia por desvio de três fases de energia no local.

Ainda na região central, o Mangueiras Bar foi autuado pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), por reincidência na obstrução de via pública com mesas e cadeiras. Além disso, o estabelecimento Bar Praça Bohemia teve o fornecimento de energia suspenso pela Amazonas Energia, por estar sem medidor e com desvio nas três fases.

No bairro Distrito Industrial, o bar Toca do Tigre foi autuado pela Visa Manaus por não possuir licença sanitária. Durante a fiscalização, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) de forma conjunta com o Departamento de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) também realizou o recolhimento de um “paredão” de som. Durante o percurso, a equipe do CBMAM realizou atendimento a uma vítima de acidente de trânsito.

amazonianarede

Com informações da Assessoria Portal d24am