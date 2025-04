Barcelona vence o Real Madrid na prorrogação e conquista a Copa do Rei

Em um clássico eletrizante, os catalães venceram por 3 a 2 e ergueram o troféu pela 32ª vez em sua história

Espanha – O Barcelona conquistou, neste sábado (26), o título da Copa do Rei em uma final emocionante contra o Real Madrid, realizada em Sevilla. Em um clássico eletrizante que precisou da prorrogação, os catalães venceram por 3 a 2 e ergueram o troféu pela 32ª vez em sua história.

Desde o começo da partida, o Barça dominou as ações e pressionou o adversário. O primeiro gol veio ainda na etapa inicial, quando Pedri acertou um belo chute de fora da área.

No segundo tempo, o Real Madrid voltou mais ligado após a entrada de Mbappé, que deixou tudo igual com uma cobrança de falta perfeita aos 25 minutos.

O time merengue aproveitou o embalo e virou o placar rapidamente, com Tchouaméni desviando de cabeça após cobrança de escanteio.

Quando parecia que o Real tinha o controle da partida, o Barcelona respondeu: Lamine Yamal achou Ferran Torres, e o atacante driblou Courtois antes de empatar novamente.

Na prorrogação, uma falha na saída de bola do Real Madrid foi fatal e o zagueiro do Barça aproveitou para acertar um chute certeiro no canto e garantir a vitória e o título para o time.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am