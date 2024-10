Band bate o martelo e define o futuro de Datena na emissora

A Band bateu o martelo e definiu o futuro do jornalista Datena na emissora após as eleições de 2024, onde ele se candidatou a prefeito de São Paulo, mas não conseguiu ir para o segundo turno.

De acordo com informações da coluna F5, a direção do canal paulista decidiu que Datena não voltará ao trabalho no canal ainda este ano. Na Band, vale dizer, ele trabalha desde 2003, ou seja, são mais de 20 anos de trabalho.

A continuidade dele no canal dependerá de uma conversa entre o jornalista e o canal na próxima semana, onde irão ser conversados projetos futuros.

A Band justifica que o apresentador desgastou a sua imagem durante a campanha eleitoral e agora necessita descansá-la para um possível retorno ao Brasil Urgente, ou até mesmo em um outro tipo de atração.

Um fato que vale ser observado, é que Datena possui contrato válido com o canal até dezembro, mas existe um acordo verbal para que o mesmo seja renovado, porém, isso ainda não foi colocado em prática no papel.

Assim, na próxima semana, o apresentador vai se reunir com executivos, os quais todos concordam que ele precisa de férias.

Dessa forma, o Brasil Urgente vai seguir no comando de Joel Datena, filho do próprio Datena, que renovou o contrato com a emissora até 2027.

Joel Datena, é importante observar, conseguiu manter os números que eram registrados pelo seu pai, registrando média em torno dos 3 pontos na audiência da Grande São Paulo.

A Band tem entendido que as eleições piorou a imagem de Datena, que teve apenas 1,89% dos votos, desempenho visto até pelo próprio Datena, como “abaixo da crítica”. Dessa forma, uma coisa é certo, Datena não retornou ao canal este ano, isso já é um martelo batido!

