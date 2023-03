Parlamentares do Estado do Amazonas, no Congresso, realizaram a primeira reunião de bancada nesta quarta-feira (1º), e uma das decisões tomadas foi a indicação do ex-deputado federal Bosco Saraiva (PSD) para comandar a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

A Bancada amazonense que é formada por oito deputados federais e três senadores, apoiam de forma unânime a decisão da indicação de Bosco Saraiva.

A decisão deve ser levada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para referendar a indicação dos onze parlamentares do Amazonas e iniciar o processo de nomeação e publicação do nome do novo superintendente da Suframa.

A Superintendência da Zona Franca de Manaus está sem titular há quase dois meses.

Diário 24h AM

https://d24am.com/amazonas/bancada-do-am-indica-bosco-saraiva-para-superintendente-da-suframa/