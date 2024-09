“Bala está voando, muito tiro”, diz Jojo sobre tiroteio no bairro onde mora

“Essa é a terceira bala de fuzil que cai no meu quintal”, relatou a influenciadora

Rio de Janeiro- Jojo Todynho usou as redes sociais nesta terça-feira (10), para relatar que estava ouvindo tiros próximo de sua casa na Taquara, na zona oeste do Rio de Janeiro. Na ocasião, a influenciadora falou sobre a violência no bairro onde mora. As informações são do site metrópoles.

“Gente, bala está voando, muito tiro. [Ela faz o som dos tiros]. Essa é a terceira bala de fuzil que cai no meu quintal, estava no portão”, explicou ela, sobre a troca de tiros.

Jojo Todynho falou que mora perto das comunidades Santa Maria e Teixeiras, regiões onde frequentemente acontecem confrontos com tiros.

“Quando o Teixeira fica em paz, o Santa Maria pega fogo, quando o Santa Maria fica em paz, o Teixeira pega fogo. É babado, tá? E quando não é isso, a bala come no Jordão. Por que você não foi morar na Barra? Não gosto, gosto de morar aqui”, pontuou.

Por fim, Jojo Todynho disse estar acostumada com os tiros. “Meu povo, meus vizinhos, vim de Bangu, estou acostumada com o barulho de tiro. É preocupante, quando a bala come, ninguém sai no quintal, fico quietinha, sou a primeira a correr. Coloco os cachorros para dentro, fazer o quê?”, afirmou.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am