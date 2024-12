Babu Santana sofre acidente de carro no Rio de Janeiro

Acidente na zona oeste do Rio

Babu Santana se envolveu em um acidente de carro em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, no sábado (23/12). O ator perdeu o controle do veículo em uma curva molhada pela chuva e capotou na avenida Transolímpica.

Após o acidente, Babu foi encaminhado a um hospital na Barra da Tijuca, onde passou por exames médicos que não identificaram lesões graves. Ele foi liberado para retornar à sua residência com apenas escoriações leves.

Esposa confirma o ocorrido

Lívia Nascimento, esposa do ator, confirmou o acidente à colunista Fábia Oliveira. “Ele perdeu a direção do carro numa curva e estava chovendo no momento. Mas ele estava abaixo do limite permitido na via”, afirmou ela. Lívia também relatou que Babu foi socorrido por um médico que já havia tratado o ator durante sua participação no “Big Brother Brasil 20”, quando ele enfrentou problemas relacionados ao diabetes. “Ele passa bem”, concluiu.

Babu não se manifestou nas redes sociais

Até o momento, Babu Santana não comentou o acidente em suas redes sociais. Novas informações poderão ser divulgadas conforme o ator se pronuncie sobre o ocorrido.

