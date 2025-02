Avião faz pouso de emergência após passageiro morrer a bordo

Um avião da companhia aérea britânica Jet2, que fazia o trajeto de Tenerife, na Espanha, para Nottingham, no Reino Unido, precisou realizar um pouso de emergência em Santiago de Compostela, na última sexta-feira (14), após a morte de um passageiro de 70 anos durante o voo.

O voo L676 decolou do aeroporto de Tenerife às 15h06, segundo a plataforma Flightradar24, que acompanha voos em tempo real. Durante o trajeto, o passageiro passou mal, e o caso foi comunicado como uma emergência, forçando o desvio da aeronave para Santiago de Compostela.

De acordo com o jornal local Diario de Avisos, a tripulação informou o aeroporto que havia um passageiro enfrentando “problemas médicos graves” e precisava pousar com urgência. Apesar da presença de uma ambulância aguardando no local, a equipe médica apenas pôde constatar o óbito do idoso ao chegar.

Notícias ao Minuto