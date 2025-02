Avião faz pouso de barriga em aeroporto no interior de São Paulo

Um avião fez um pouso de barriga no Aeroporto Estadual de Sorocaba (SP) na manhã desta segunda-feira (10). Ninguém ficou ferido. A aeronave particular, uma Twin Commander, modelo 690D, fabricada em 1985, tocou o solo às 8h53 e teve problemas no trem de pouso durante a manobra.

O voo partiu de Maringá (PR) com destino a Sorocaba e quatro pessoas saíram do avião sem registrar ferimentos. O Aeroporto Estadual de Sorocaba Bertram Luiz Leupolz informou que a pista precisou ser fechada para remoção da aeronave e não havia previsão de liberação.

O Corpo de Bombeiros do aeroporto esteve no local para atender a ocorrência e, até a última atualização desta reportagem, a aeronave continuava na pista. Esse incidente é o segundo em pouco tempo no Aeroporto de Sorocaba, após um avião ficar enroscado em um buraco na pista de decolagem em dezembro do ano passado.

Em 23 de dezembro do ano passado, um outro avião ficou enroscado em um buraco na pista de decolagem após o chão ceder no aeroporto de Sorocaba (SP). Ninguém ficou ferido. O asfalto afundou no acesso à pista do aeroporto e a aeronave PS-MAK ficou imobilizada no local. A pista foi interditada para pousos e decolagens e a empresa gestora do aeroporto, Rede VOA, informou que estava aguardando a chegada do reboque para remover a aeronave.

Esses incidentes levantam preocupações sobre a segurança do Aeroporto de Sorocaba e a necessidade de manutenção e inspeção regular das instalações para evitar acidentes. A comunidade aeronáutica e os passageiros que utilizam o aeroporto esperam que medidas sejam tomadas para garantir a segurança e a confiabilidade das operações aéreas no local.

