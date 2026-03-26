Avião com 168 pessoas quase colide com helicóptero militar nos EUA

Aeronaves ficaram a cerca de 160 metros durante aproximação; caso é investigado

EUA – Um avião da United Airlines e um helicóptero Black Hawk do Exército dos Estados Unidos quase colidiram durante uma aproximação aérea na Califórnia, na noite de terça-feira (24). O caso foi divulgado nesta quinta-feira (26) pela Administração Federal de Aviação (FAA), que abriu investigação.

De acordo com as autoridades, a aeronave — um Boeing 737 — se preparava para pousar por volta das 20h40 quando o helicóptero militar cruzou à frente do avião. Dados de monitoramento indicam que os dois veículos ficaram a aproximadamente 160 metros de distância.

O voo transportava 162 passageiros e seis tripulantes. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Em nota, a companhia aérea informou que os pilotos foram alertados pelo controle de tráfego aéreo sobre a presença da aeronave militar e conseguiram visualizá-la a tempo de evitar um acidente.

A FAA investiga as circunstâncias do ocorrido, incluindo a possibilidade de descumprimento de regras recentes que limitam o uso de separação visual entre aeronaves em áreas próximas a grandes aeroportos.

Histórico de incidentes preocupa

O episódio ocorre pouco mais de um ano após um grave acidente envolvendo um avião da American Eagle e um helicóptero Black Hawk em Washington, nas proximidades do Aeroporto Nacional Reagan, que deixou 67 mortos.

Outro caso recente foi registrado no último domingo (23), quando uma aeronave da Air Canada Express colidiu com um caminhão de bombeiros na pista do Aeroporto LaGuardia, em Nova York. O acidente resultou na morte de piloto e copiloto, além de deixar 41 feridos.

Especialistas apontam que a crescente quantidade de ocorrências envolvendo aproximações perigosas nos Estados Unidos pode estar relacionada à sobrecarga no sistema de controle de tráfego aéreo e à falta de profissionais no setor, fatores que elevam o risco de incidentes.

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Da Redação Portal d24am