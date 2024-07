Avenida Epaminondas continua parcialmente interditada até sábado

A interdição parcial da via é para realização de obras de saneamento básico executadas no local

Manaus – Os condutores que trafegam pela avenida Epaminondas, no Centro, zona sul de Manaus, devem ficar atentos à interdição parcial da via, para realização de obras de saneamento básico executadas pela concessionária de água. Para as obras, continua a interdição da faixa à direita da via.

A interdição inicia logo após o cruzamento da avenida Leonardo Malcher com a Epaminondas e se estende até as imediações do Atlético Rio Negro Clube, cerca de 150 metros do cruzamento e irá prosseguir até este sábado (20)

O tráfego de veículo continua normalmente na região, assim como as operações das linhas de ônibus em direção ao terminal da Matriz ou em direção à praça da Saudade.

Agentes de trânsito e fiscais de transporte estão nas imediações da interdição para orientar condutores e passageiros do transporte público.

