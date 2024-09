Auxílio estadual é antecipado para famílias atingidas pela estiagem no AM

De acordo com o novo cronograma, o pagamento originalmente previsto para o dia 20 de outubro, será adiantado para a próxima segunda

Manaus- O governador Wilson Lima anunciou nesta quinta-feira (26), durante reunião do Comitê de Enfrentamento à Estiagem e Eventos Climáticos e Ambientais, a antecipação dos pagamentos do Auxílio Estadual para os meses de outubro e novembro, como forma de amenizar os impactos da estiagem.

“São trezentas mil famílias atendidas no estado do Amazonas, tanto na capital quanto no interior, e o objetivo da antecipação do pagamento desses recursos é ajudar as famílias, principalmente aquelas em condição de vulnerabilidade que são afetadas pela estiagem”, disse Wilson Lima.

De acordo com o novo cronograma, o pagamento originalmente previsto para o dia 20 de outubro, será adiantado para a próxima segunda-feira, 30 de setembro. Já o pagamento que ocorreria no dia 20 de novembro, será realizado no dia 31 de outubro.

A secretária de Estado de Assistência Social (Seas), Kely Patrícia, também reforçou a importância da medida emergencial para as famílias atingidas, destacando que a antecipação dos pagamentos vai permitir que elas se preparem para os desafios impostos pela seca.

“A ideia é que ela possa se abastecer com a antecipação. Então nesse momento crítico, isso traz uma esperança de que eles não vão ficar isolados e sem suprimento durante o período mais severo da estiagem”, enfatizou a secretária.

Da Redação com Assessoria Portal d24am