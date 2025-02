Aumento no valor da tarifa de ônibus passa a valer a partir de sábado (14); passagem vai custar R$ 5

Data em que reajuste entra em vigor foi confirmada pelo prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), em entrevista ao JAM1 desta quarta-feira (12). Aumento foi anunciado na segunda-feira (10).

O novo valor da passagem de ônibus em Manaus, que subiu para R$ 5, entra em vigor a partir do sábado (15). A informação foi confirmada com exclusividade pelo prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), em entrevista para o JAM1 desta quarta-feira (12).

O reajuste no valor da passagem de ônibus havia sido confirmado por Almeida em entrevista coletiva após a abertura do ano legislativo na Câmara Municipal de Manaus (CMM), nesta segunda-feira (10). O aumento na tarifa é de R$ 0,50.

Na ocasião, segundo o prefeito, o custo integral da passagem é de R$ 9 e a prefeitura subsidia, por cada passagem, o valor de R$4,50 e ainda dá as gratuidades e o passe-livre estudantil.

“Isso custou R$1,4 bilhão em quatro anos e esses recursos poderiam ser investidos e nós mudamos essa metodologia do subsídio. Nós vamos estipular um valor mensal, e as empresas nós vamos fazer uma auditoria com relação a bilhetagem, essas coisas, e diminuição do custo da passagem para que nós possámos economizar pelo menos R$ 200 milhões por ano com essa despesa”, disse.

O reajuste já havia sido anunciado pelo próprio prefeito em coletiva no início de janeiro, na ocasião estavam sendo entregues novos ônibus para compor a frota dos coletivos de Manaus.

David Almeida afirmou que a Prefeitura iria implementar mudanças no sistema de transporte coletivo, com o objetivo de reduzir os subsídios pagos às empresas.

“Nós vamos ter que negociar os subsídios dos trabalhadores do transporte coletivo e é necessário, como todo o Brasil está fazendo, o aumento da tarifa do ônibus, isso é a correção que nós vamos ter que fazer. Já está no terceiro ano e nós vamos corrigir agora”, disse o prefeito.

Entre os principais fatores analisados para o aumento estão os custos do diesel, pneus e lubrificantes, além dos reajustes salariais do pessoal, conforme acordos firmados na Justiça do Trabalho. A inclusão de novos ônibus na frota, que melhora o serviço, também é considerada, embora aumente os custos operacionais.

De acordo com a administração municipal, antes de qualquer possível reajuste, Manaus ocupava o 12º lugar no ranking, com a tarifa mais baixa, de R$ 3,80, que já foi reajustada em 18,42% em maio de 2023.

amazonianarede

Por g1 AM