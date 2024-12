Ator Ney Latorraca morre aos 80 anos de idade no Rio de Janeiro

Na manhã desta quinta-feira, dia 26, o ator Ney Latorraca morreu aos 80 anos de idade, no Rio de Janeiro. O artista, que esteve nas clássicas novelas da TV Globo Vamp e O Cravo e a Rosa, havia sido diagnosticado com um câncer de próstata.

Segundo informações do G1, o ator estava internado desde o dia 20 de dezembro na Clínica São Vicente, e morreu devido a uma sepse pulmonar. Vale lembrar que ele foi diagnosticado com câncer em 2019, passou por uma cirurgia para retirada da próstata, mas recebeu a notícia de que a doença havia voltado em agosto de 2024, já com metástase

