Atlético-MG diz ter identificado envolvidos em confusão na Arena MRV

Minas Gerais – O Atlético-MG informou que identificou 21 envolvidos na confusão generalizada após a derrota do título da Copa do Brasil para o Flamengo no último domingo (10). Em trabalho conjunto com as forças de Segurança de Minas Gerias e a Arena MRV, o clube ainda divulgou que outros nove nomes estão em processo avançado de identificação.

“O Galo e a Arena MRV informam que as forças de Segurança de Minas Gerais já identificaram 21 envolvidos nos incidentes da partida do último domingo. Outros nove infratores se encontram em processo avançado de identificação”, inicia a nota.

Em comunicado oficial, o time informou ainda que os responsáveis pela confusão responderão criminalmente. Ainda segundo o clube, processo administrativo foi aberto para que todos os envolvidos sejam punidos.

‘Todas essas pessoas deverão responder pelos crimes cometidos, na forma da Lei. Além disso, o Atlético iniciou os procedimentos para que todos os identificados sejam punidos administrativamente, em cumprimento ao Regulamento de Uso da Arena MRV e do Programa de Relacionamento Galo Na Veia”. A ação da Segurança da Arena MRV foi fundamental para evitar que torcedores invadissem o campo de jogo após a partida. Mais de 700 seguranças privados trabalharam no jogo e, desses, mais de 100 atuaram para conter a tentativa de invasão ao gramado.

As câmeras da Arena MRV foram utilizadas no processo de identificação dos envolvidos na confusão. Além disso, segundo o comunicado divulgado pelo Galo, ‘todo o aparato técnico empregado no evento segue sendo utilizado para identificar os demais envolvidos

“As mais de 350 câmeras da Casa do Galo e todo o aparato técnico empregado no evento estão sendo de suma importância para a identificação dos infratores”, concluí a nota.

